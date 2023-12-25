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美邊境錄逾24萬非法移民
非法移民持續湧入美國南部邊境地區，美國海關和邊境保護局上周五公布今年11月一個月內，在南部邊境處理了242,418名尋求進入美國的非法移民，包括在入境口岸闖入美國和在非入境口岸越過邊界進入美國的非法移民。這是歷來記錄到最多非法移民到美國的11月，也是非法移民人數第3多的月份。（綜合報道）
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