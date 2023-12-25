印尼冶煉廠爆炸 至少13亡38傷 維修熔爐觸發 5華工客死異鄉

【本報綜合報道】印尼中蘇拉威西省一間中資鎳冶煉廠昨日發生爆炸，造成至少13名工人死亡，包括5名中國人及8名印尼人，另有38人受傷。

中資旗下 負責鎳工業 廠方初步調查認為，由於熔爐底部殘留可誘發爆炸的液體，工人在維修過程中觸發連串爆炸，大火目前已經撲熄。事發鎳冶煉廠位於莫羅瓦利工業園區（IMIP），由中國青山控股集團旗下印尼青山不銹鋼公司（ITSS）擁有。事發於周日清晨5時30分，IMIP發言人指工人在維修熔爐和安裝鋼板過程中引發爆炸，由於現場存放大量氧氣樽用於焊接和切割維修熔爐部件，隨即觸發數次爆炸。工業園區將與各方調查，並承擔受害者所有治療費用。

莫羅瓦利工業園區以鎳產業鏈為主，由中國青山集團及印尼八星集團（Bintang Delapan Group）擁有，主要生產不銹鋼和碳鋼。印尼是世界上最大的鎳生產國，政府於2020年禁止出口未經加工礦石後，吸引電動車及電池製造商投資不斷流入。印尼鎳加工業近年發生多宗致命事故，總統維多多曾呼籲改善安全狀況，承諾加強監督生產環境標準。