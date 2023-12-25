熱浪45℃ 逾20處山火焚西澳

暴雨摧殘 布里斯班過無電聖誕 昨天是平安夜，澳洲迎來極端天氣。西澳省、北領地及昆士蘭省局部地區飽受熱浪摧殘，氣象部門更一度預料部分地區氣溫可高達45℃。偏偏新南威爾士省悉尼等地同日經歷狂風暴雨，其中悉尼機場成為澤國，昆省布里斯班停電，部分居民需過一個無電聖誕。

悉尼機場淪澤國 正當北半球民眾正過寒冬，位於南半球澳洲正值盛夏。當地氣象部門公布，西澳省珀斯昨午最高氣溫達到33.6℃，預測今天聖誕節溫度介乎20℃至35℃，較12月平均溫度高出5℃左右，明天拆禮物日氣溫則介乎19℃至27℃。

受炎熱天氣影響，西澳省昨天錄得20多處地區發生山火，其中一場位於彭伯頓（Pemberton）附近山火正不受控；當地住有約5,000名居民，距離珀斯約320公里。西澳省消防部門過去數天出動逾千名消防員在多地撲火，同時警告省內多地由昨午開始恐會出現更嚴重火險天氣，未來迎來炎熱、乾燥及大風天氣，影響地區包括珀斯在內。

另一邊廂，東南悉尼昨天突然下起暴雨，導致悉尼機場客運大樓出現積水，就連部分通往機場道路亦因此出現水災，導致交通一度堵塞。眾多地區當中，東南小海灣（Little Bay）昨午4時至5時一度錄得56毫米降雨量。

昆省冧樹落冰雹 與此同時，昆省東南部昨天突然下起冰雹，大量樹木倒塌，壓毀約120條電纜，影響超過5.5萬間房屋供電，估計布里斯班及附近城鄉居民暫時無電可用。一名在布里斯班西部鄉鎮居住民眾受訪時稱，她前一刻仍在等待平安夜來臨，詎料不久聽到屋頂傳來巨響，細看才知道冰雹從天而降。

本報綜合報道