與華緊張時刻 菲擬購美F16加強防空

【本報綜合報道】中菲關係因南海爭議而持續緊張之際，菲律賓有意向美國購買F16戰機，加強防空能力。F16是美國空軍用途最廣泛戰機，可執行空對空戰鬥、對地攻擊和電子戰。

菲採購法或添障礙 菲律賓駐美國大使羅慕爾德茲（Jose Manuel Romualdez）上周五受訪，指菲律賓空軍長期以來一直希望獲得F16。他表示，F16是一款非常好的戰機，事實證明它在防空方面非常有效，希望能夠達成協議。倘協議得以達成，將極大提升菲律賓的防空能力。惟羅慕爾德茲沒有透露可能達成交易的時間，僅指雙方公開討論。

羅慕爾德茲提及菲律賓採購法，可能構成交易障礙。他指出，採購法列明須購買全新裝備，但對菲律賓而言太困難及過於昂貴，購買輕微使用的二手戰機與全新戰機一樣好，而且更便宜。他預視明年美菲雙方，會增加軍事及防務合作。美國安全官員早前稱，菲律賓正努力加強防衞能力，透過軍隊現代化迎頭趕上，並在專屬經濟區建立強大的存在，特別是在爭端一觸即發的南海。