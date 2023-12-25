普京9月已暗示願商停火

美媒引述多國官員 僅肯凍結戰線拒撤退 美國《紐約時報》上周六引述美俄等多國官員指出，俄羅斯總統普京雖然表面不肯就俄烏戰事談判鬆口，但其實自今年9月起已透過秘密外交渠道向烏克蘭及西方傳達對談判停火持開放態度，可凍結現時俄烏兩軍的交戰線，但不願意撤退半分。

報道指，普京在俄烏戰事去年2月爆發的最初幾周已有意和平談判，但俄軍在烏暴行曝光後談判破裂。至同年秋季，俄軍從烏克蘭東北部撤退後，普京再次向基輔和西方發出訊息，表示他願意達成凍結戰鬥的協議。時任美國參謀長聯席會議主席米利認為烏克蘭在戰場上取得的成就已達到合理預期程度，所以鼓勵基輔談判，但其他美國高官覺得為時尚早，烏克蘭總統澤連斯基亦誓言繼續戰鬥，直到整個國家擺脫俄羅斯控制。

俄明年大選前屬和談良機 從今年9月開始，俄羅斯政府從多種管道向西方表示有意停火，包括透過與美國和俄羅斯有聯繫的外國政府。美國官員和其他人士表示，俄羅斯非官方特使與談判人員討論了普京可能接受的潛在協議輪廓。知情者指，和談的理想時機是在明年3月的俄羅斯總統選舉前。美國官員則發現普京的立場變得不再尋求推翻澤連斯基政府，俄方提出的停火協議將維持以基輔為首都的烏克蘭主權，但俄羅斯可控制已佔領的近20%烏克蘭領土。官員指出，普京決心將烏克蘭排除在北約之外可能是和談癥結之一，惟此分歧不會破壞協議，因為北約在可預見的未來都可能不會接納烏克蘭。一名美國高官不相信，任何烏克蘭官員會同意一項讓俄羅斯奪取如此多領土的協議。

華府拒絕代表烏克蘭談判 另一個和談癥結是俄羅斯試圖把美國置於談判核心，美國官員強調華府沒有也不會代表烏克蘭談判，無論普京的提議如何，基輔都必須展現持久力，美國也必須表明願意支持烏克蘭，以打擊普京相信時間站在他這邊從而迫使烏方在談判讓步。知情人士指，普京認為多種因素結合為達成協議創造有利時機，包括烏克蘭戰場陷入僵局、烏克蘭令人失望的攻勢、烏克蘭在西方的支持度下降及加薩戰事分散了國際注意力。本報綜合報道