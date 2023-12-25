聯國特使指也門內戰各方允推進停火

【本報綜合報道】聯合國也門問題特使格倫貝格（Hans Grundberg）上周六宣布，沙特阿拉伯支持的也門政府和親伊朗叛軍青年運動已承諾推進停火。也門外交部對格倫貝格的聲明表示歡迎，青年運動未有回應。

格倫貝格辦公室歡迎也門內戰各方承諾採取一系列措施實現停火，有助改善也門生活條件，為重返聯合國主持下的包容性政治進程做準備。他將與各方合作制訂路線圖，包括停火、恢復石油出口、支付公共機構薪資、開放塔伊茲省和其他地區的道路，以及進一步放寬對首都薩那機場和荷台達港的限制。

2014年起已奪數十萬命 格倫貝格對沙特和阿曼的關鍵作用深表讚賞，敦促各方在關鍵時刻保持最大限度克制，以便為對話和成路線圖達成協議創造有利環境。

青年運動於2014年奪取薩那，引發與也門政府衝突，至今造成數十萬人死亡，也門80%人口依賴人道主義援助。在中國斡旋下，沙特和伊朗今年3月同意恢復外交關係，沙特特使翌月訪問薩那。青年運動官員於9月訪問沙特利雅得，是也門內戰以來首次。