伊朗進襲印度洋 射無人機商船當殃

Chem Pluto在印度洋遇襲。

以巴開戰後首次 業界對多國護航能力質疑 中東海上安全持續惡化，一艘化學品運輸船上周六早上在印度洋北部的阿拉伯海受一架無人機襲擊後爆炸起火，無造成人員傷亡。美國國防部指無人機從伊朗發射，是以巴戰事持續逾兩個半月以來首次指控伊朗直接攻擊船隻。伊朗支持的也門叛軍青年運動不斷在紅海地區襲擊船隻，但今次有商船在印度洋遇襲，或意味商船受襲風險擴大。

遇襲化學品運輸船Chem Pluto懸掛利比里亞國旗，由日本公司Rio Brillante擁有，荷蘭公司Ace-Quantum Chemical Tankers負責營運，此公司與以色列航運富商奧弗（Idan Ofer）有關。船上載有精煉產品，事發時從沙特阿拉伯朱拜勒駛往印度南部門格洛爾。Chem Pluto載有20名印度船員和1名越南船員，印度海岸防衞隊派船隻前往事發海域護航，並要求附近船隻提供協助。

掛利比里亞旗 未釀傷亡 美國國防部表示，Chem Pluto於上周六早上約10時在距離印度沿岸200海里的印度洋遇襲，沒有造成傷亡，火勢已撲滅，附近沒有美國海軍艦艇，Chem Pluto繼續前往在印度的目的地，美方與其保持聯繫。英國海上貿易行動辦公室證實，Chem Pluto船在印度韋拉瓦爾西南海域受無人機襲擊後爆炸起火，正展開調查，建議附近船隻謹慎航行。

青年運動發言人含糊其詞，沒有否認亦無承認責任。發言人指組織對所做的事感驕傲，會正式公布，青年運動願意傷害以色列直至對方允許更多食物和藥物進入加薩地帶，以及停止攻打加薩。曾派駐波斯灣的前英國皇家海軍軍官克里斯托弗．朗（Christopher Long）表示，襲擊後已有一艘印度海軍艦隻前往涉事海域提供協助。他指遇襲地點距離也門約2,462公里，是伊朗見證者136無人機的航程範圍內。他認為無論幕後黑手是誰，今次襲擊距離陸地這麼遠，都是「遊戲規則改變者」。

伊方揚言封鎖多條水道 此外，伊朗革命衞隊揚言，若美國和其盟友繼續在加薩地帶犯罪，就會看到地中海、直布羅陀海峽和其他水道關閉。伊朗本身沒有直接通往地中海的走廊，革命衞隊沒有說明會如何實施封鎖，但指新抵抗力量誕生和封鎖其他水道。與此同時，美國日前指控伊朗深度參與青年運動襲擊紅海商船計劃。伊朗副外長卡尼強調青年運動有自己的力量工具，按照自身決定和能力行事。本報綜合報道

美國指控伊朗使用無人機施襲。 印度海岸防衞隊派船隻（左）前往事發海域護航。 事發海域位於伊朗見證者136無人機打擊範圍內。 化學品運輸船遇襲位置圖