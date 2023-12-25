兩岸國際

船舶遇難翻沉 2人獲救4失聯

有船員被路過漁船救起。 有船員被路過漁船救起。
有船員被路過漁船救起。
【本報綜合報道】福建省福州長樂海域一艘船舶上周五因遭遇風浪而翻沉，船上共載有6人，其中兩人獲救，4人仍然失聯。
附近漁船救人
相關部門已派出船艇與救助直升機搜救，並組織事發海域漁船及過往商船參與搜救。福建海警局工作人員表示，兩名獲救船員是由附近路過的漁船救起，目前身體情況已恢復正常。
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