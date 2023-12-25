審核不嚴刊抄襲文 報社出手杜絕

【本報綜合報道】安徽《淮南日報》副刊上周四刊登一篇題為《人間五穀》的投稿文章，作者署名為杜學峰，但有網民懷疑是抄襲。《淮南日報》上周五在官方微信公眾號發聲明，承認編輯審核過程中把關不嚴，並公開抄襲者的通訊地址、銀行卡號及開戶銀行等資訊。

公開抄襲者個人資訊 微信公眾號「讀一首好詩」發文批評抄襲亂象，指出《淮南日報》的《人間五穀》文章，全文抄襲了廣東《潮州日報》先前發布的同名文章，而原作者是張光恆。《淮南日報》表示，文章是杜學峰透過副刊郵箱自行投稿，報社已在約稿啟事中特別聲明要求所有投稿者須保證所投稿件為原創且享有全部合法權利，若侵犯他人合法權益，則由投稿者承擔法律責任。

《淮南日報》建議原作者可以透過法律途徑解決同抄襲者的版權糾紛，決定封鎖杜學峰及永久封殺此人稿件，今後不再刊發隱形作者作品，投稿必須實名認證，提供手機號、身份證影印本和原創聲明，以免同類事件再次發生。《淮南日報》事後修改副刊電子版，把《人間五穀》一文的作者由杜學峰改為張光恆。