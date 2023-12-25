菲機場黑的劏台客 行4公里索逾2800元

講價後仍付728元 涉事車隊遭封殺 一名台灣旅客日前在網上社交平台群組哭訴，他與另一名同行者日前在菲律賓馬尼拉大都會區尼諾伊‧阿基諾國際機場乘搭的士，短短4公里距離卻被索取2.06萬菲律賓披索（約2,884港元）車資，經講價後仍需合共支付5,200元菲律賓披索（約728港元）費用，觸發大批網民關注。菲律賓交通部長包蒂斯塔（Jaime Bautista）日前表示已確認涉事司機身份及所屬的士車隊，並禁止相關人士再在機場提供服務。

該名網民早前在Facebook群組「菲律賓、宿霧薄荷島、長灘島旅遊情報」提到，因應航班時間有變，遂與另一名同行者前往3號客運大樓逛逛，之後再前往4號客運大樓離開。由於時間差不多，他們打算離開3號客運大樓，並問警衞如何前往4號客運大樓，得到答覆是找身穿紅色衣服的士司機。

台旅客拍下事發過程 當上車後，該名網民發現原先幫忙搬行李男子也坐上司機旁邊位置，頓時心感不妙，立即多次追問車資大概價錢，卻沒有得到任何回覆。他即抄下的士車牌，再偷偷錄影，全程緊握手機不放。

僅5分鐘，該名網民抵達4號客運大樓。就在此時，原先幫忙搬行李男子展示一張看似來自官方過膠紙牌價目表，英文寫明屬「機場核可常規的士服務計價表」，左、右上方分別印有菲律賓官方及尼諾伊‧阿基諾國際機場標誌，下方則寫有「遵守機場政策，違反機場政策將受菲律賓法律處罰」。

根據上述收費表，乘客前往4號客運大樓每人需付1.03萬菲律賓披索（約1,442港元），前往1號客運大樓、2號客運大樓及3號客運大樓每人收費為1.15萬菲律賓披索（約1,610港元）、1.2萬菲律賓披索（約1,680港元）和1.35萬菲律賓披索（約1,890港元）。

客運大樓有免費駁車 經交涉後，該名網民強調自己沒有那麼多錢，最後兩人合共支付5,200元菲律賓披索離開。他質疑當初遇到警衞與的士司機是來自同一集團，並呼籲其他網民前往馬尼拉需小心，尼諾伊‧阿基諾國際機場內客運大樓均有免費接駁車可以乘搭，務必多問幾個警衞。

包蒂斯塔早前透露，涉事的士司機事後失蹤或逃到其他地區，多個部門正尋找其下落。他強調一旦結束調查事件，司機或面臨法律制裁。自踏入「後新冠時代」，菲律賓旅遊業迎來轉機，尼諾伊‧阿基諾國際機場卻屢爆醜聞，包括安檢人員偷走旅客現金或物品等。本報綜合報道

男子拿出一張看似屬於官方價目表（右圖）。 包蒂斯塔