兩岸國際

年輕女子流浪深圳 多方助返原籍

廣東深圳龍崗區布吉街道近兩個月出現一名年輕流浪女子，她衣着單薄，牙齒全部脫落，有人經過就會大喊大叫。龍崗區民政局會同布吉街道向她提供食物、飲水以及棉被、棉大衣等禦寒物資。在各方幫助下，她已於上周三晚安全返回原籍地。（綜合報道）
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