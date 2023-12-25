國產大型郵輪試運 千三船員到位

首艘國產大型郵輪愛達‧魔都號昨日在上海吳淞口國際郵輪港出海，進行首次試營運。近1,300名來自全球各地的船員已到位，與體驗乘客一起參與，全船模擬真實營運狀態，檢驗郵輪的營運能力。首次試營運於今日結束，隨即開始第二次試營運航次。（綜合報道）