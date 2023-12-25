12月25日(一)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
12月25日 (一)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
國產大型郵輪試運 千三船員到位
首艘國產大型郵輪愛達‧魔都號昨日在上海吳淞口國際郵輪港出海，進行首次試營運。近1,300名來自全球各地的船員已到位，與體驗乘客一起參與，全船模擬真實營運狀態，檢驗郵輪的營運能力。首次試營運於今日結束，隨即開始第二次試營運航次。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20231225-1225_00178_029/國產大型郵輪試運--千三船員到位
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc