才女鉈中毒30年亡 律師促續追查尋兇

【本報綜合報道】清華大學才女朱令因鉈中毒癱瘓，近30年來受病魔折磨，上周五在北京去世，終年50歲。惟投毒疑兇至今仍逍遙法外，朱令當年室友孫×曾被指有嫌疑，但因證據不足未有定案。曾代理此案的律師李春光上周六回應稱，案件不應因其離世而結束，「希望繼續關注案件本身，尤其是程序問題」。

指清華大學負有重大責任

朱令是清華大學化學系物理化學和儀器分析專業92級學生，自1994年突然開始發病，包括肚痛和脫髮等，翌年4月才被確診為劇毒物鉈中毒。各方確信朱令是被人投毒，警方曾立案調查，但至今無果。孫×當時被認為是唯一能夠合法取得鉈鹽並接近朱令的人，警方亦曾對其展開調查。惟因鉈中毒測試報告出得太晚，相關場所無閉路電視等設施，犯罪痕迹和物證已消失，案件最終無法偵破。