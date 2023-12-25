電動單車新規實施 廣州闢謠非禁送外賣

【本報綜合報道】網傳廣東省廣州市將實行全新政策，成為全國首個禁止外賣配送的城市，餐館只能提供堂食及到店取餐服務。廣州市場監督管理局上周六澄清有關訊息嚴重不實，惡意曲解廣州電動單車限行新規，屬誤導民眾，引發不良社會影響。

多部門聯合指導外賣配送 廣州市監局重申，市內本月15日起正式實施電動單車通行管理措施，明確多個路段在規定時間內禁止電動單車行駛，對象是全市電動單車，並非僅限外賣電動單車。根據多間外送平台企業反映，在電動單車禁、限行路段涉及天河區、越秀區及荔灣區部分商圈外賣配送受到一些影響，全市外賣訂單總量未出現明顯波動。外送平台企業正積極採取應對措施，分別是改善訂單路線規劃，以及針對局部訂單補充配送時長，增加申訴補時兜底措施。

廣州市場監管部門將聯合公安、交警等部門督促外賣平台及配送企業，引導外賣車手自覺遵守電動單車通行管理措施，給予車手在限行時段和禁、限行路段繞行配送預留充足時間，讓外送車手能夠安全、文明配送。