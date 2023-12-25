河南保障民眾 部分機關停供暖

平頂山市上周四晚發布通知，為充分保障嚴寒天氣條件下居民供暖工作，把有限的供暖資源優先保障群眾，市政府決定除公安、應急、醫院、學校、幼兒園等部門及單位外，全市市級黨政機關、市直有關單位、事業單位，城區黨政機關（含街道辦事處）、區直有關單位、事業單位，從上周五下午5時30分至今日下午1時暫停供暖。

隨着冷空氣勢力較弱，全國大部分地區未來10日平均氣溫預計將由較常年同期偏低轉為接近或偏高。北方地區氣溫回升，因此解除低溫藍色預警，北京昨日至明日以晴到多雲為主。中央氣象台預計，今日至周三將有冷空氣影響長江中下游以北地區，華北、東北地區氣溫下降4至6度（攝氏，下同），局地降溫達8度。下周日至明年1月1日前後，新一輪冷空氣將使北部地區氣溫將下降4至6度，局部8度以上。