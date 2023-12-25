大陸冷鋒續南下 台多地再降溫

氣象署於昨日凌晨3點40分發布大雨特報，示警範圍包括台北市山區、基隆市、宜蘭縣及新北市北海岸地區。北部及東半部周日雖仍有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，下半天降雨會逐漸減少，其他地方為多雲到晴。受冷氣團影響，中部以北及東北部今日低溫只有11、12度，其他地區約13到15度，沿海空曠地區氣溫更低，夜間清晨相當寒冷。至於跨年夜及元旦，北部、東北部將受東北季風影響天氣稍涼，北部及東半部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。