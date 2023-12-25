甘肅礦企毀明代遺址 8年未作整改

【本報綜合報道】中央生態環保督察組近日通報指，甘肅省白銀市景泰縣有礦場開採違反文物保護法，長期侵佔明長城紅水堡遺址興建控制區，遺址受損情況嚴重。景泰縣文體廣電及旅遊局相關負責人表示，自2015年8月至今，已多次向相關企業發布停工整改通知書和約談負責人。惟督察組上月到場調查發現，整改仍未完成。

長城紅水堡施工堆積沙石 中央第四生態環境保護督察小組上周五通報稱，紅水堡遺址被嚴重風化侵蝕，而礦場長期侵佔遺址區域，放置礦料廢渣等，令遺址周邊受破壞。督察組發現，涉事的景泰縣景宇礦業有限責任公司和昌盛冶煉有限責任公司，自2016年10月共佔用遺址逾710畝，設置料堆渣場19處，堆放廢渣約231萬立方米。

當地主管機關表示，上述兩間企業未經文物主管機關審批，擅自在城堡內外施工，堆積沙石料，損害當地環境風貌，被認定為違規開採行為。景泰縣文體廣電及旅遊局相關負責人表示，當局自2015年開始多次對紅水堡和周邊進行現場檢查，但涉事企業被責令整改多年仍未完成。