甘肅地震損毀24處文物

重創農牧漁業涉款5.9億 甘肅和青海兩省交界上周一發生黎克特制6.2級地震，導致兩省共148人死亡。國家文物局上周六表示，甘肅省有24處不可移動文物有不同程度受損，震央臨夏州積石山縣博物館有11件館藏彩陶文物受損。甘肅省農業農村廳指，地震對甘肅農牧漁業造成直接經濟損失5.32億元（人民幣‧下同，約5.9億港元）。

目前現場搜救工作已結束，有關部門展開災後重建和受災程度統計工作。國家文物局向甘肅和青海兩省的文物局撥出文物保護搶險資金，組織專家修繕受損文物。截至上周三，甘肅省文物受損情況多是古建築牆體開裂、磚頭掉落、瓦片跌落等，未出現塌毀情況，另有6處文物保護利用管理設施出現牆體開裂等受損狀況。其中炳靈寺石窟山門處、窟區河道內出現落石，山門附近管護用房一側牆體出現裂縫，石窟內塑像、壁畫、窟龕等文物本體未有受損。

嚴打散播謠言 處罰11網民 國務院總理李強上周六赴甘肅、青海地震災區，檢查指導受災群眾過冬安置和災後恢復重建等工作，強調要盡最大努力保障人民群眾生命財產安全。李強實地視察受災現場，了解群眾安置、物資保障、板房搭建等方面的情況。他指出，確保受災群眾安全溫暖過冬，是當前的重中之重；要全面推進各類設施特別是學校、醫院等特殊場所修繕加固，消除風險隱患，確保安全復課復工復市。

另外，甘肅省公安廳網安總隊嚴厲打擊與地震有關的謠言，對嚴重擾亂公共秩序、造成惡劣社會影響的行為，警方將依法處置。目前警方已行政處罰造謠網民11人、批評教育105人。甘肅省各級醫院接受784名傷者，目前仍有265人留院治療，其餘519人已出院。國家衞健委新聞發言人米鋒表示，地震傷患均得到及時有效救治，災區正常診療服務已恢復。

甘肅省慈善聯合會公布，截至上周六全省慈善會系統累計接收社會各界捐贈款項和物資近4.16億元（約4.6億港元）。近日另傳出「甘肅省紅十字會的賑災費用清單」，惟相關物品的價格高昂，其中暖手爐每個需500元（約553港元）。省紅十字會否認公布採購清單，而所有款項都有清晰去向，可隨時監督。本報綜合報道