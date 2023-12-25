未成年網民1.93億 調查指愈趨低齡化
【本報綜合報道】共青團中央維護青少年權益部、中國互聯網絡信息中心上周六公布《第五次全國未成年人互聯網使用情況調查報告》，顯示全國未成年網民規模為1.93億人，未成年人互聯網普及率為97.2%。報告指出，中國未成年人用網低齡化趨勢明顯，學齡前觸網比例持續提升。
報告顯示，城鎮未成年人的互聯網普及率達97.5%、農村未成年人的互聯網普及率為96.5%。小學生互聯網普及率達到95.1%，其他各學齡段的互聯網普及率均超過99%。從互聯網接入環境看，未成年網民中擁有屬於自己的上網設備的比例達到87.0%。未成年網民使用手機上網的比例達到91.3%。
報告認為，在互聯網基礎設施的日趨完善、移動上網設備價格與流量資費水平的持續下降、各類互聯網服務的發展迅速，未成年人接入互聯網的門檻顯著降低。全國中小學（含教學點）互聯網接入率已達100%。本次報告調查對象為18歲以下的小學、初中、高中、職高、中專、技校在校學生，未成年網民規模不包括6歲以下群體和非學生樣本。
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