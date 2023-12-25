未成年網民1.93億 調查指愈趨低齡化

報告顯示，城鎮未成年人的互聯網普及率達97.5%、農村未成年人的互聯網普及率為96.5%。小學生互聯網普及率達到95.1%，其他各學齡段的互聯網普及率均超過99%。從互聯網接入環境看，未成年網民中擁有屬於自己的上網設備的比例達到87.0%。未成年網民使用手機上網的比例達到91.3%。