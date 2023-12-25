軍事迷偷拍機密 將受罰

國安部斥乏意識 致境外敵對勢力竊訊息 國家安全部上周六指，有個別軍事迷國家安全意識淡薄，國家安全機關近年來會同有關部門，破獲一批軍事愛好者偷拍敏感軍事裝備的違法犯罪案件。相關人員鎖定軍用機場、港口、國防軍工單位，或專門驅車前往，或特意搭乘途經航線的輪渡、飛機，配備使用長焦鏡頭、無人機等專業器材，持續實施偷拍活動，最終受到法律制裁。

文章指出，個別軍事迷為個人獵奇炫耀等原因，非法獲取國家軍事訊息，並擴散至互聯網，被網絡上別有用心之人利用，對國家軍事安全造成嚴重危害。新型軍事裝備尤其是航空母艦等大型水面艦艇的研製周期較長，境外敵對勢力可以通過分析個人私自拍攝的照片等相關資料，準確推測軍事裝備的建造進度，進而對其列裝部隊服役、形成戰鬥力的時間作預估及研判，並可以作為參考準備反制措施。

發布照片 軍備部署位置曝光 境外敵對勢力可以通過解析軍事裝備的原始圖片，獲得拍攝日期、定位數據等關鍵訊息。個人私自拍攝的照片具有任意性，相關內容發布、傳播無法得到事前監管，從而使軍事裝備部署位置、使用頻率等重要訊息暴露的風險性大幅提高。而且，軍事裝備的外觀不僅可以反映裝備的整體參數、用途等一般訊息，還可能隱藏關鍵技術細節。軍事愛好者拍攝的照片極有可能直接展現相關細節內容，一旦相關資料落入境外敵對勢力之手，在專業情報分析人員分析下，技術細節暴露的風險將大幅提高。

個別軍事迷法治意識淡薄，發布隨意拍攝的軍事裝備照片博取關注、攫取談資，最終在受到法律制裁時追悔莫及。初犯、偶犯，未造成嚴重後果的行為，將受到行政處罰。根據《中華人民共和國反行政法》第六十一條規定，非法取得、持有屬於國家秘密的文件、資料、物品，尚不構成犯罪的，由國家安全機關警告或處10日以下行政拘留。

違法情節嚴重者 可判監7年 知法犯法、重複教不改，違法情節嚴重者，將受到刑事處罰。根據《中華人民共和國刑法》第二百八十二條規定，以盜竊、刺探、收買方法，獲取非法國家秘密的，處3年以下有期徒刑、拘留、管製或提高政治權利；情節嚴重的，處3年以上7年以下有期徒刑。國安部提醒，軍事愛好者心繫國防建設，更要遵守法律，切莫以個人愛好的名義，實施危害國家安全的行為。國安部呼籲民眾舉報可疑情況，並配合協助開展調查取證。本報綜合報道