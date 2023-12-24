為保霸權遏中國 美考量俄烏停戰

中美博弈是美國政府最關切的問題，但如今美國軍政及學術界鷹派內部中，當權的新保守主義勢力和現實主義勢力之間出現爭論：美國應如何有效對付不斷強大及必須遏制的中國？

美國政府內部的新保守主義當權派，相信並執行一種極為自信的「先易後難」策略，就是先扳倒俄羅斯這個世界第三大強國，使它在極度軍事消耗、經濟削弱及政治危機之下，無力和中國合作，共同對抗美國對中國的打壓。這就是美國夥同其他北約成員國，透過不斷在歐洲向東擴展，以挑起俄烏戰爭的行動構想。可惜到目前階段，成果顯得事與願違，俄羅斯軍事力量更加強大，經濟未被重創，政府更加穩定，甚至更靠攏中國。

結果如今美國及歐洲均出現分裂，美國民主共和兩黨以及歐洲的鷹派，仍堅持要繼續甚至加碼，在俄烏戰爭中支持烏克蘭消耗俄羅斯；然而，美國民主黨的左翼反戰派、共和黨內部的特朗普勢力，以及歐洲左、右兩極的政黨，卻堅持推動議和。

拉攏莫斯科對付北京 美國鷹派中的現實主義勢力強調，美國要保持強大，就要集中及聯同更多更大的力量對抗中國，而俄羅斯是要拉攏而不是要先削弱及打壓的力量。這點不難理解，上世紀70年代美國成功拉攏中國圍堵蘇聯，而不是先削弱瓦解中國，最終令蘇聯瓦解並結束冷戰；當時若是先對付中國，肯定比今天對付俄羅斯更容易。那麼，今天美國為何不拉攏俄羅斯以對付中國，重複舊冷戰版本，這不是更為容易嗎？

美國鷹派現實主義者就兩方面批評政府內部的新保守主義當權派，一是新保守主義政府仍然相信自己是單極世界霸權，站在自由、民主、人權的道德高地，擁有無堅不摧的軍事及經濟實力，消耗及打壓俄羅斯不難完成。

二是錯誤認為利用烏克蘭作為代理人，就可以完成削弱甚至政治上顛覆普京政府的任務。可惜戰爭經歷22個月，反而推動萌生了一個多極世界，質疑美國霸權民主、自由、人權的雙重標準，更敢於處處挑戰西方軍事佔領據點及加快去美元化。

故此，現實主義的軍政勢力正宣揚俄烏戰爭應停火議和，以免加快美國衰敗，更不利圍堵中國。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻