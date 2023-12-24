兩岸國際

走失狗流淚 與主人重聚
四川省南充市一名龔姓男子近日發現一隻走失的狗狗，帶回家後牠卻連續多日不吃不喝。他按寵物醫生吩咐強行餵狗狗喝羊奶，似乎以為被拋棄和太思念主人，牠竟邊喝羊奶邊流眼淚。龔男隨後在網上求助，希望盡快尋回狗主，最終如願找到對方，而連日來幾乎沒有活動過的狗狗，一見主人更直奔其懷抱，場面溫馨。
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