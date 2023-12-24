12月24日(日)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
12月24日 (日)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
走失狗流淚 與主人重聚
四川省南充市一名龔姓男子近日發現一隻走失的狗狗，帶回家後牠卻連續多日不吃不喝。他按寵物醫生吩咐強行餵狗狗喝羊奶，似乎以為被拋棄和太思念主人，牠竟邊喝羊奶邊流眼淚。龔男隨後在網上求助，希望盡快尋回狗主，最終如願找到對方，而連日來幾乎沒有活動過的狗狗，一見主人更直奔其懷抱，場面溫馨。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20231224-1224_00180_068/走失狗流淚--與主人重聚
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc