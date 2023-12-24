4漢英國自駕抵星洲 籌款147萬

【本報綜合報道】3名英國男子及一名新加坡男子今年8月6日起，從英國倫敦一路開車約2.4萬公里路程，途經中國、尼泊爾及泰國等21個國家，終在本月16日抵達新加坡，並為4項慈善項目籌得25萬新加坡元（約147萬港元）。他們上周四在新加坡舉行分享會。

歷四個月 跨21國

來自英國的63歲韋林（Tom Waring）及其8歲兒子艾爾弗雷德（Alfred Waring）發起此項活動，並邀請同為英國人的德利—博里（Anton Delli-Bovi）和新加坡籍的喬杜（Asifur Chowdhur）參與其中。韋林指，活動靈感源自於牛津大學和劍橋大學學生1955年從倫敦自駕遊到新加坡，希望能再現這段旅程，並協助他們支持的慈善組織受關注。