缺左手自理未言棄 8歲女獲裝仿生臂

英國一名8歲女童天生只有一隻手臂，她並未因此自怨自艾，反而成長得相當獨立自主，父母去年更為她安裝了仿生手臂，她形容這是其收到最好的聖誕禮物。經過一年時間適應仿生手臂，她近日終於可以用雙手拆開聖誕禮物，期待今年能學會自行拿起刀叉享用聖誕晚餐。

可雙手拆禮 冀用刀叉進膳 庫爾塔斯（Thalia Coultas）的母親克麗（Kerrie Coultas）懷孕20周時通過照超聲波發現，庫爾塔斯左手手肘後的部分停止生長，出生時便先天缺少左手臂。庫爾塔斯此後曾安裝過幾隻義肢，但大部分只有美觀並無握力，未能活動自如，故其最大願望便是擁有一隻仿生手臂。

克麗隨後尋獲一間生產仿生手臂的公司，並成功籌得約1.1萬英鎊（約10萬港元），讓庫爾塔斯7歲時如願裝上仿生手臂，成為英國最年輕的安裝仿生手臂人士。庫爾塔斯沒有下臂和手腕，難以透過內置的感應器控制仿生手臂，但她天資聰敏，很快便克服重重困難，順利掌握使用技巧。

庫爾塔斯從前無法順利完成擠牙膏和穿外套等對常人而言輕而易舉的事情，但如今終於不需要旁人協助，能夠自行處理這些日常瑣事。本報綜合報道