日航未經檢查起飛 高層致歉

更換制動器 未用指定設備

國土交通省確認，今年9月4日執飛日航內陸航班JAL623的波音737客機，未按照民用航空法適航檢查，從東京羽田機場飛往熊本機場，並繼續執飛同日另外3班航班，分別從熊本返回羽田，以及來回羽田至高松機場。負責人在首班客機起飛後發現疏忽並通知主管，惟主管聲稱可在最後一班航班到達後再保養。紀錄其後被人從日航內部系統刪除，紙質紀錄也收入私人儲物櫃。