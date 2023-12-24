日航未經檢查起飛 高層致歉
【本報綜合報道】日本國土交通省調查揭發，日本航空公司未經適航檢查就容許航機載客執飛，事後更刪除相關紀錄，以及更換制動器時未使用指定設備，認定違反日本《民用航空法》。國土交通省上周五向負責日航工程公司發出業務改進建議書，日航工程社長田村亮致歉。
更換制動器 未用指定設備
國土交通省確認，今年9月4日執飛日航內陸航班JAL623的波音737客機，未按照民用航空法適航檢查，從東京羽田機場飛往熊本機場，並繼續執飛同日另外3班航班，分別從熊本返回羽田，以及來回羽田至高松機場。負責人在首班客機起飛後發現疏忽並通知主管，惟主管聲稱可在最後一班航班到達後再保養。紀錄其後被人從日航內部系統刪除，紙質紀錄也收入私人儲物櫃。
另外，國土交通省今年9月20日檢查發現，日航波音767客機自去年10月以來105次更換制動器，其中39次沒有從工具室借出必要設備紀錄，38次使用其他工具。國土交通省要求日航考慮預防措施，明年1月16日前提交報告。田村亮稱無意隱瞞適航檢查情況，只以為未經負責者檢查的紀錄可以重新設置，又指內部補充手冊不要求使用指定設備更換制動器。
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