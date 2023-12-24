狗隻呼吸道病廣傳 美農業部派定心丸

16州現逾200例 發燒兼咳嗽 全球多地新冠疫情死灰復燃之際，美國至少16個州大量狗隻早前感染不明呼吸道疾病病毒。經檢測樣本後，農業部前天指化驗結果沒有發現任何新病原體。惟獸醫提醒當與寵物在聖誕新年假期外出或交予寄養時，一眾狗主需格外留神。

美國獸醫協會早前發現，多地狗隻出現發燒及咳嗽等症狀，可持續4至6周，部分急性病例更可於24至36小時升級成為肺炎，病例遍及加州、科羅拉多州、佛羅里達州、喬治亞州、愛達荷州、伊利諾伊州、印第安納州、馬里蘭州、麻省、新罕布什爾州、內華達州、俄勒岡州、賓夕凡尼亞州、羅德島州、佛蒙特州及華盛頓州。其中西岸沿海州份全數出現病例，例如俄勒岡州出現超過200宗病例。

協會主席卡爾森（Rena Carlson）表示，是次疫情仍有很多未知之處，例如不知道會否影響其他物種，包括人類或貓隻等，正密切注視情況。她指截至目前為止抗生素藥物基本無法根治狗隻呼吸道疾病，呼籲狗主盡快替愛犬接種疫苗，一旦出現症狀就尋求獸醫幫忙。

暫無迹象會傳人 經脫氧核糖核酸（DNA）測序，農業部日前確認上述狗隻只感染常見犬類呼吸道疾病，找不出任何新病原體。疾病控制及預防中心（CDC）警告，犬科呼吸道疾病通常透過狗隻直接接觸其他同類，或經接觸其他受污染介面染疫，暫無迹象顯示會傳染人類。

另有多名專家提醒一眾狗主不應過分憂慮，需保持警惕，例如避免愛犬與其他患病狗隻或不明犬隻接觸，以及盡早打針等。如發現愛犬患病，狗主需確保牠們保持足夠水分，必要時可尋求獸醫協助。本報綜合報道