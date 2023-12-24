巴西教堂塌屋頂 至少80人傷

巴西米納斯吉拉斯州北部蒙特祖馬市一間教堂於上周四晚上屋頂坍塌，至少80人受傷。事發時建築內有300餘人，傷者中有72人受輕傷和擦傷，其餘8人因傷勢嚴重被就近送往醫院。當地消防部門表示屋頂木材不穩定造成坍塌。（綜合報道）