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日第4次排核污水 將減程序
日本東京電力公司昨日公布，福島第一核電站核污水第4次排海明年2月下旬啟動；與此前3次排海不同，第4次排海工作開始省略排放前把核污水，暫時放入大水槽確認放射性物質氚濃度的步驟。東電解釋計算值和測量值之間沒有顯著差異，但排放核污水受高度關注，之後每年保留一次舊流程排放以確認安全性。（綜合報道）
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