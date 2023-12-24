重慶男加入俄軍 遭烏無人機炸死

【本報綜合報道】俄羅斯對烏克蘭發動特別軍事行動持續近兩年，雙方分別招募外國軍人作戰。有中國戰地記者上周二報道，隸屬俄軍的中國籍士兵趙睿，本月初在烏克蘭無人機炸彈襲擊下當場死亡，據傳是首名公開姓名的在烏陣亡中國大陸軍人。

38歲趙睿來自重慶市，生前輟學未婚，祖輩曾經與日本人作戰。他2013年前往緬甸加入少數民族武裝，結識來自廣東省湛江市的周志強。周志強表示，趙睿得悉有日本人加入烏軍後，希望去俄羅斯當兵打日本人。

兩人今年應徵加入俄羅斯58集團軍第70近衞摩托化步兵團風暴小隊，上月11日首次派往前線扎波羅熱的新普羅科皮夫卡作戰，遭烏軍圍困數天，負傷突圍後撤退回後方休息。

獲25萬元賠償 上月29日，趙睿和周志強再度返回新普羅科皮夫卡作戰，本月2日遭遇烏克蘭無人機炸彈襲擊，趙睿當場陣亡，周志強腿部炸斷多處負傷，最終爬回俄軍營地幸存。

網上消息顯示，周志強獲300萬元盧布（約25萬港元）補償。趙睿曾經在社交網聲稱，他和超過100人從中國加入俄軍作戰，分配至不同連隊，但目前估計只有數人幸存。