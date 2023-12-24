華兩能源國企 向美申制裁豁免

【本報綜合報道】英國傳媒上周六引述消息報道，中國國有石油企業中國石油天然氣集團和中國海洋石油公司，就新建俄羅斯液化天然氣出口工廠向美國政府提出制裁豁免請求。

參與俄液化天然氣項目 美國政府上月就俄羅斯攻打烏克蘭推出新制裁措施，包括制裁參與俄羅斯西伯利亞的北極2號液化天然氣計劃開發、運作和控制的一個主要實體。中石油和中海油持有俄羅斯最大液化天然氣廠商諾瓦克（Novatek）控制的北極液化天然氣2號計劃（Arctic LNG 2 project）10%股份，諾瓦克持有60%的股份。報道指出，液化天然氣船隻如果從北極2號液化天然氣計劃取得燃料，可能違反美國制裁規定，中石油和中海油也從美國購買液化天然氣，它們不希望因此影響美國供應。

知情人士透露，遞交制裁豁免申請是作為股權合作夥伴與美國財政部海外資產控制辦公室的標準溝通。美國傳媒指出，中國向美國提出豁免制裁請求是罕見舉動，可能是液化天然氣運輸船是為了運送大型出口設施的超冷燃料而設計，要隱匿船隻去向根本不可能，所以迫使中石油和中海油向美國政府提出申請，避免受美方制裁。