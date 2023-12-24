荷蘭拍板 18架F16援烏克蘭

澤連斯基感謝支持入歐盟 荷蘭首相呂特上周五宣布，首批將向烏克蘭提供18架F16戰機，但沒有提及具體時間。烏克蘭總統澤連斯基在通話中感謝對方的決定，兩人同時討論烏克蘭前線發展、黑海局勢、烏克蘭軍事需求，包括火炮、無人機及防空系統。

呂特表示，交付F16戰機是軍事援助烏克蘭協議的重要內容，但前提是獲得出口許可，並讓人員及基礎設施滿足需要。荷蘭國防大臣奧隆格倫指出，該國外交部需要確保轉讓F16戰機予烏克蘭，符合歐盟武器出口規定。澤連斯基感謝荷蘭積極支持啟動烏克蘭加入歐盟的談判，強調歐盟盡快提供500億歐元（約4,270億港元）援助的重要性。荷蘭上月向羅馬尼亞訓練中心派出首架F16戰機，用於培訓烏克蘭空軍機師及地勤人員。除了荷蘭外，丹麥、比利時及挪威願意向烏克蘭轉讓F16戰機。

烏稱擊落3架俄蘇34轟炸機 烏克蘭自俄羅斯去年發動全面戰爭後，一直要求F16戰機原產地美國，批准其他操作該款戰機的國家向烏方轉讓，加強制空能力及支援地面部隊。此外，烏克蘭已經從美國獲得愛國者防空導彈，成為應對冬季俄羅斯大規模空襲的重要手段。日本政府上周五決定修改武器出口規定，批准向美國出口日製愛國者防空導彈，被指是間接援助烏克蘭，讓美方騰出自身庫存並給予烏方。

白宮國家安全顧問沙利文發表聲明回應時未有提及烏克蘭，僅表示日方此舉有利自身安全及印太地區和平與穩定。

另一方面，烏克蘭空軍上周五聲稱擊落3架向南飛行的俄羅斯蘇34戰鬥轟炸機，形容這是精心計劃的行動；消息獲一個接近俄羅斯空軍的通訊應用程式Telegram頻道證實，這將是俄羅斯空軍近日最大的單日損失之一。有軍事評論員認為很可能是愛國者防空導彈擊落蘇34戰鬥轟炸機，情況應該是俄軍飛機密集空襲烏克蘭南部區域，但沒有考慮到愛國者防空導彈的160公里射程，令蘇34戰鬥轟炸機遭鎖定擊落。本報綜合報道