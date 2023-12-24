美軍護紅海計劃 法西意拒受指揮
【本報綜合報道】也門叛軍青年運動持續攻擊紅海商船，美國上周二宣布啟動「繁榮守護者行動」10國安全倡議，保障區內的航行自由，惟成員之一的法國近日表明，法方軍艦不受美軍指揮，西班牙和意大利亦指不會參加或不只是參加上述行動。
稱現有行動一部分
「繁榮守護者行動」由美國牽頭，加入的包括英國、巴林、加拿大、法國、意大利、荷蘭、挪威、西班牙、塞舌爾。法國國防部表示，支持保護紅海及周邊海域航行自由的努力，法軍已經在相關地區執勤，軍艦繼續由法軍指揮，護衞艦朗格多克號位處紅海。意大利國防部日前表示應該國船商要求，派出護衞艦維爾吉尼奧‧法桑號到紅海保護國家利益，這是現有行動一部分，並不是支援「繁榮守護者行動」。西班牙強調只會參與北約主導或歐盟協調的行動，不會參加「繁榮守護者行動」。
面對遇襲風險，許多航經紅海地區的商船需繞道而行，勢影響全球航運。美國白宮國家經濟委員會主任布雷納德（Lael Brainard）上周五派定心丸，指出地緣政治風險增加，但美方密切監控局勢並與夥伴合作，目前無證據顯示影響到商品供應或價格。
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