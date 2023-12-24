也門叛軍行動 美指伊朗深度參與

【本報綜合報道】美國白宮國家安全委員會上周五指控，伊朗深度參與策劃也門叛軍青年運動襲擊紅海商船的行動。

白宮國家安全委員會發言人沃森（Adrienne Watson）聲稱，最新解密情報顯示，儘管伊朗經常把行動決策權交予青年運動，但伊朗在整個巴勒斯坦加薩地帶危機期間提供的支持，令青年運動能夠對以色列和其他海上目標發動襲擊。若伊朗沒有選擇提供支持，青年運動將很難有效追蹤打擊在紅海和亞丁灣航道的商船。

指提供監視系統及情報 沃森續指，情報顯示伊朗向青年運動提供監視系統，令對方能夠在海上活動。自青年運動上月開始發動襲擊以來，伊朗提供的戰術情報對青年運動行動十分重要。青年運動施襲用的無人機和導彈也是由伊朗提供，屬於伊朗自2015年以來武裝也門叛軍計劃一部分。

美國《華爾街日報》引述西方和地區安全官員報道，一艘伊朗間諜船正在紅海收集情報，然後傳送予青年運動，令對方瞄準關閉應答器的過航船艦，發動無人機和導彈襲擊。報道指出，青年運動不擁有瞄準船艦所需的雷達技術，若無伊朗協助，導彈就會直接落入水中。以色列官員指摘伊朗向青年運動提供武器，呼籲外界努力向伊朗施壓。