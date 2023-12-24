美俄棄權下 安理會通過加薩議案

促安全不受阻礙地加快運人道物資 聯合國安理會四度推遲表決後，上周五在零票反對的情況下，通過巴勒斯坦加薩地帶局勢的決議草案，要求立即、安全及不受阻礙地向整個加薩地帶的平民直接大批量運送人道主義援助，為可持續停止敵對行動創造條件。巴人代表形容加薩地帶的死亡景象無處不在，以色列不滿未有譴責回教激進組織哈馬斯。

這份安理會第2720號決議草案由非常任理事國阿聯酋提出，它重申根據國際人道法，衝突各方在提供人道主義援助方面承擔義務，呼籲緊急採取步驟，立即允許安全無阻的人道主義准入且擴大此種准入；又請聯合國秘書長任命一名人道主義及重建高級協調員，與相關各方協商，迅速建立一個聯合國機制，通過非衝突方國家加快向加薩地帶提供人道主義救濟，縮短、簡化及加快援助過程並確保送至平民手上。

草案籲無條件釋放所有人質 除了關注加薩地帶人道主義局勢外，決議草案要求立即無條件釋放所有人質，呼籲各方遵守國際人道法，痛責「一切針對平民及民用物體的攻擊」及「一切針對平民的暴力、敵對行動及所有恐怖主義行為」。針對戰後局勢，決議草案重申堅定致力於兩國解決方案構想，必須把加薩地帶與約旦河西岸地區統一在巴勒斯坦權力機構之下。

美僅同意「創造條件」停敵對 俄羅斯在決議草案表決前提出修訂，要求恢復加入「呼籲緊急中止敵對行動」及「促成可持續停止敵對行動」的內容；修正案獲得10票贊成，但因常任理事國美國行使否決權而無法通過。

決議草案最終針對「可持續停止敵對行動」使用「創造條件」較溫和的措詞，獲得13個理事國支持，只有美國與另一常任理事國俄羅斯棄權。

會議上，巴勒斯坦常駐聯合國觀察員曼蘇爾（Riyad Mansour）表示，至今有超過兩萬名同胞死亡，其中接近一半是兒童，另有6萬人受傷及200萬人流離失所，形容「飢餓及疾病如野火般蔓延加薩地帶全境」。他指出，這份決議草案旨在減輕平民的痛苦，朝着正確方向邁出的一步，但必須得到執行，並為實現立即停火施加更大的壓力。

以色列不滿未譴責哈馬斯 以色列常駐聯合國副代表米勒（Brett Jonathan Miller）批評，安理會至今未發出聲明譴責哈馬斯對以色列的暴行，也還有130名人質被扣押在加薩地帶，他們的處境不應該被忽視及被視為次要問題。他認為加強聯合國對援助的監測或協調是有益，但不能夠以犧牲以色列的安全檢查為代價，以方對援助的安全檢查不會改變。

安理會本月8日表決要求立即實行人道主義停火的決議草案，但因美國反對而胎死腹中。美國常駐聯合國代表托馬斯—格林菲爾德上周五說，當天表決的決議草案是「難以想像的苦難中之一線生機」，但對安理會再次未能夠譴責哈馬斯深感震驚。美國外交官員稱很樂意哈馬斯受譴責，但美方為了外交而妥協，沒有行使否決權。

俄羅斯常駐聯合國代表納班濟亞批評，安理會簽署殺害巴勒斯坦平民的「許可證」，形容「這是安理會的悲劇性時刻，遠非多邊外交的勝利」，斥責美國否決俄方修正案，是對巴勒斯坦平民苦難及國際社會希望的公然蔑視，屬於極端不道德的訛詐行為。他聲言要不是決議草案獲得眾多阿拉伯國家的支持，俄方肯定行使否決權。本報綜合報道

托馬斯—格林菲爾德 安理會最近兩次有關以巴衝突決議草案之表決結果 納班濟亞 聯合國安理會第2720號決議