鉈中毒癱瘓近30年 清華朱令50歲病逝

【本報綜合報道】清華大學「鉈中毒」受害者朱令於上周五在北京去世，終年50歲。大學昨發布消息稱，1992級校友朱令多年來與病痛頑強抗爭，曾獲得社會各界關心和支持。校方對其去世表示深切哀悼，向朱令的家人致以誠摯慰問。

朱令當年在清華大學讀書期間，曾遭受兩次投毒，第二次更遠超致死量，至此未有痊愈，出現癱瘓和智力下降等情況，需要長期接受治療和家人照顧。朱令於今年4月份查出患有腦瘤，醫生認為可能活不過同年10月，她的家人遂決定不再做傷害性的治療。至今年11月中，朱令腦瘤發作，顱壓過高，瞳孔放大，高燒至攝氏39度，陷入重度昏迷。她的家人表示，已經做好了準備。朱令最終撐過50歲生日，至上周五病逝。

朱令出生於1973年，是清華大學1992級化學系學生，她自1994年11月24日開始出現奇怪的中毒症狀，包括肚痛和脫髮等，入院未愈。朱令翌年再次病重被送入北京協和醫院，昏迷長達5個月。當年互聯網還未普及，她的多名同學將其症狀翻譯成英文，向國外網民詢問，得到鉈中毒的回覆。朱令當年的室友孫某被指是投毒疑兇，但因中毒檢測報告出得太晚，宿舍物品破壞致證據缺失，案情至今沒有進展。孫某目前身處澳洲，她曾發聲明否認投毒。