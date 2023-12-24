醫美公司 慫恿新人貸款整容 術後刁難逼辭工

成都女大學生中伏 網民質疑招聘騙局 內地一名女大學生上月獲四川省成都市一間醫療美容公司聘請，入職後被同事慫恿透過分期貸款方式整容，術後復工遭受刁難辭職，6天僅得690元（人民幣‧下同，約759港元）人工，卻背上一筆債務。大量網民質疑，涉事醫美公司假借招聘之名，實質推銷應屆畢業生貸款整容。

內媒日前報道，小陳（化名）10月前往成都求職，希望能夠盡快償還大學學生貸款，直至上月16日應邀前往一間醫美公司面試前台一職。面對工作人員問起有否興趣及會否整容等話題，她沒有發現問題，畢竟對方是間醫美公司，縱使還未畢業，同日即收到錄取通知。

當完成培訓後，小陳上月21日正式簽署合約入職，自此開始被兩名同事洗腦，包括整容後會為工作加分等。即使她以自己還未畢業，「沒錢整容，以後有錢了再考慮」為由拒絕，仍遭對方慫恿透過分期貸款方式支付手術費。

在同事游說下，小陳申請一筆2.5萬元（約2.75萬港元）貸款，分24期還款，每期需還1,416.66元（約1,558港元）。她隨後被帶到高新區置美醫療美容門診，接受鼻部整形手術，並說：「一套流程下來行雲流水，根本沒有機會拒絕。」

6天薪水不足千元 反變背債數萬 經休息大約半個月時間，小陳本月7日返回醫美公司上班，工作職位卻從前台變成諮詢師，更遭同事有意無意貶低，例如指摘其工作能力差勁，或拖累其他同事賠錢等。她隨後在網上發現他人也有類似經歷，於是開始懷疑公司請人只是幌子，實質騙人貸款整容，由於沒有證據，加上不敢報警，只能認栽。

直至本月10日，小陳終於決定辭職，卻發現合約列明每月人工僅得3,000元（約3,300港元）而非對方在微信承諾4,100元（約4,510港元），結果6天只得690元，「本想早點工作減輕家裏負擔，結果反背上幾萬元債務，這些錢只有掙錢慢慢還」。

涉事公司工作人員稱對此事不知情，亦不知有貸款整容業務。總部負責人強調，公司發布招聘廣告很嚴格，最近無招聘過前台接待職位，推測廣告由假公司發布，未來將聯繫相關平台核實，並採取相應措施。本報綜合報道