甘肅青海地震災區 排查校舍陸續復課

【本報綜合報道】甘肅省臨夏州積石山縣上周一發生黎克特制6.2級地震，造成117人死亡；青海省海東市有31人死亡及3人失蹤。兩省災區學校陸續復課，部分開始線上教學。

為了盡快恢復生產生活秩序，減少地震對教育教學工作的影響，積石山縣教育部門逐漸安排復課、返校工作，目前中小學復課工作已經展開，全縣3所高中學校以班級為單位開始線上教學。海東市對全市816間學校28.67萬名學生，20.3萬名教職工及校舍安全情況全面排查，待校舍評估鑑定後根據結果確定線下教學恢復時間。此外，積石山縣大河家鎮梅坡村首批500間簡易過渡房屋完工交付，民眾陸續搬入。

各界捐款累計3.5億 甘肅省紅十字會上周五公布，累計接收社會各界捐贈款共3.2億元人民幣（約3.5億港元）。應急管理部發布「甘肅積石山6.2級地震強度圖」，可見地震涉及甘肅省3個州市、9個縣市區和88個鄉鎮，並波及青海省兩個州市、4個縣市和30個鄉鎮。