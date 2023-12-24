上海多宗新能源車續保遭拒

【本報綜合報道】內地傳媒上周四報道，上海市多名新能源汽車車主最近購買汽車保險期間遇到阻礙，稱續保時被拒保，或被要求增加昂貴附加費用，不如4年至5年前如常購買保險。保險公司負責人表示，相比傳統燃油車，新能源車維修成本較高且定損（核實損失及定級）難，保險理賠成本更高，故許多保險公司如今寧願設為不保項目。

業務虧損嚴重 保險公司拒接 車主葉先生表示，4年前購買新能源車後便一直投保，惟今年打算續保時遭拒。公司客服人員表示，拒保並非針對個別車型或品牌，而是取消全部新能源車保險業務，因有關方面虧損太嚴重，才會變相漲價或直接拒保。另有車主表示，續保時被要求增加附加險、座位險或其他保險，且即便增加附加費用，亦要待公司高層批核。

保險公司職員指出，由於新能源車屬於新產品，修理和鑑定均缺少標準，發生碰撞後往往不僅單一零件損害，而是整體受損，導致維修金額及理賠成本較燃油車高。此外，營運車及私家車保費相差近3倍，不少車主以非營運新能源車，違規註冊成網約車從事非法營運，並以私家車保費標準投保，亦是保險公司拒保原因之一。