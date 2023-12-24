最高檢及教育部 促遏未成年人輟學

【本報綜合報道】最高人民檢察院、教育部聯合印發《關於建立涉案未成年人控輟保學協作配合機制的意見》（下稱《意見》），要求進一步加強控輟保學及未成年人權益保護工作。

學校應主動了解原因 《意見》指出，檢察機關與教育行政部門透過互通資訊、連結協助等方式，強化協作配合，促進涉案未成年人控輟保學及教育權利保障落實。各級檢察機關、教育行政部門應建立工作銜接機制，確定專門機構或指定專門人員負責相關工作。《意見》也要求，檢察機關辦案中發現義務教育階段適齡未成年人處於事實輟學狀態，應立即向同級教育行政部門通報相關情況。教育行政部門應及時責成相關學校與涉案失學輟學未成年人及其監護人溝通，了解未成年人失學輟學原因，勸其早日返學復學，並將相關情況及時回饋同級檢察機關。

此外，《意見》強調檢察機關與教育行政部門，應共同做好涉案未成年人教育協助與保障工作。刑事案件被害人因犯罪侵害影響，不宜在原學校繼續學習，教育行政部門應對其合理的轉學訴求予以支持。最高檢第九檢察廳相關負責人表示，作為參與未成年人司法保護全過程的政法機關，檢察機關將透過高效率動履職，不斷深化與教育行政部門的協作配合，聯合家庭、學校等社會多方力量，提升未成年人權益保護和犯罪預防實效。