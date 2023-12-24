網紅水軍頻造謠 公安嚴懲

迄今查處6300人 推動企業建黑名單制 為了防止虛假訊息在網上流傳，公安部相關負責人前天在發布會上強調，將依法嚴厲打擊編造或傳播網絡謠言網紅大V（微博擁有大量粉絲公眾人物）及網絡水軍團夥等，手段包括發出警示、禁言或封號等，也會推動企業建立「黑名單」制度。

公安部前天召開發布會，通報全國公安機關依法嚴厲打擊整治網絡謠言違法犯罪活動舉措成效。有關負責人表示，已依法嚴厲打擊涉及在造熱點、蹭熱點、帶節奏編造傳播虛假訊息網紅大V及借機造謠引流牟利網絡水軍團夥。

該名負責人提到，自社交網絡興起，網絡開始蔓延謠言，容易使人盲從情緒及放棄思考，甚至成為被收割對象，只有讓造謠傳謠人士親身感受切膚之痛，才會深刻認識「網絡不是法外之地」，進而阻斷傳播謠言。

釋出造謠傳謠自食惡果信號 針對網絡層面，公安機關積極展開專項整治行動，聯同多個部門行動，堅持打防管控一體推進，釋出「造謠傳謠，必定自食惡果」信號。

在參與相關專項行動期間，公安機關發現部分網紅大V往往扮演不同角色，例如有人推波助瀾，導致網絡謠言愈演愈烈，部分甚至自我炮製網絡謠言，因此需依法亮明底線及祭出重拳。

在網絡平台層面，公安部強調平台企業能否積極有效承擔主體責任，不僅事關平台生態及網絡秩序，同時與企業信譽及發展有關，故此須認清到底需要甚麼創作者及內容，只有強化內容管理，方能以優質內容，贏得發展空間及市場口碑。

截至目前為止，全國公安機關已偵辦4,800多宗網絡謠言類案件，已依法查處6,300多名造謠傳謠人員，並依法關停3.4萬個違法違規帳號。本報綜合報道