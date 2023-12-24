台139架F16V戰機升級 漢翔公司趕工完成

【本報綜合報道】台灣漢翔公司上周五宣布，台灣空軍139架F16V戰機升級任務上周二順利完成，並舉辦「鳳展專案」慶功餐會。漢翔表示，專案初期僅以兩班制輪替，後改為24小時不間斷的三班制，令產能大幅提升。

採三班制 招聘退役空軍工作

漢翔大量網羅經驗豐富的退役台灣空軍人員，以及退役機工長，為維修工作投入即戰力。為了確保物料供應正常，除由專案與採購團隊出面向供應商催促外，漢翔同時透過空軍支援調撥，甚至透過美國洛歇馬丁公司原廠授權，取得12項特殊製程認證，500餘項戰機零組件及線束授權製造，得以在台灣生產維修部分零件，始能如期完成交付。漢翔強調，隨着今年「鳳展專案」順利結案，以及勇鷹高教機達成年度交機目標，將全力支持防衞自主與維修在地化之目標。