美軍核潛艇 測試空中無人作戰系統

【本報綜合報道】潛艇是中美兩國海軍角力的重要一環，美國海軍上周五披露，一艘本月在菲律賓海活動的攻擊核潛艇曾經展示潛射無人空中系統，宣稱使其作戰能力超出感測範圍之外。這是美國海軍本月第二次公開攻擊核潛艇的無人作戰系統。

美國海軍在新聞稿表示，洛杉磯級攻擊核潛艇聖菲號本月1日在日本沖繩縣附近海域，獲得美國海軍及日本海上自衞隊指揮官登艦視察，涉及航行行動、訓練、能力展示，期間包括展示潛射無人空中系統，最後以美國海軍P8A海上巡邏機向大海投放浮標、執行模擬反潛作戰的訓練結束這場活動。美國海軍表示，美日兩國潛艇及其他水下部隊，在維持印太地區對各方都是自由及開放方面，均扮演關鍵的角色。

月初曾公布試驗無人潛航器 美國海軍未有詳細說明上述潛射無人空中系統，相信是指小型無人機從聖菲號發射至空中，擴大潛艇感測能力，搜索在更遠距離的敵方水面目標，並透過數據鏈傳回潛艇。美國海軍本月8日在社交網公布，維珍尼亞級攻擊核潛艇特拉華號完成首次從魚雷發射管，發射及回收REMUS中型無人潛航器；軍方希望明年開始引入這個作戰能力，讓潛艇有更多方法搜索水雷及其他水下危險、收集情報，改善態勢感知。