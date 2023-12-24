台大選辯論 趙少康續批賴清德

【本報綜合報道】繼台灣總統候選人舉行電視政見發表會後，上周五晚上由副總統候選人登場。民眾黨吳欣盈、民進黨蕭美琴、國民黨趙少康首度同場交鋒。其中趙少康強調國民黨不是親中政黨，「是永遠的反共、永遠捍衞中華民國」。蕭美琴亦強調民進黨有人犯錯，將會檢討和改革。

蕭美琴承諾改革民進黨 趙少康在會上持續攻擊民進黨總統候選人賴清德的萬里老家違建爭議，質疑對方承諾願意把老家房子交付公益信託，是緩兵之計、障眼法、移花接木。他表示，如果執政會請蕭美琴繼續替外交打拚，強調外交是不分黨派，也會重視吳欣盈在經濟方面的能力。針對兩岸關係，蕭美琴認為要捍衞和平現狀，不會讓戰爭爆發；又向年輕人呼籲，民進黨會檢討疏失續推改革。

吳欣盈在辯論會上提出參選3大主張，台灣和平要靠繁榮、吸引企業投資台灣、提升人民薪資，同時保障台灣安全；並強調民眾黨是台灣水電工，用數碼和產業綠色轉型，從源頭解決詐騙犯罪問題。她又提出要建立主權基金，盼望投入社福解決醫療與長者照顧問題。