美軍事用品 禁經華物流平台港口

【本報綜合報道】美國總統拜登上周五簽署成法的2024年《國防授權法案》當中有條款列明，禁止五角大樓使用任何依賴中國國家物流平台（LOGINK）的海港。提出立法的參議員柯頓（Tom Cotton）和眾議員斯蒂爾（Michelle Steel）指出，中國國家物流平台，通過追蹤貨物和船隻動向，讓北京可監控依賴商業港口的美國軍事供應鏈。

擬與盟友談判移除華物流平台 LOGINK是中國國務院《物流業發展中長期規劃（2014-2020年）》的主要任務和重點工程，交通部和國家發展委員會牽頭，是由政府主導的交通基礎設施工程和物流資訊化推進工程。LOGINK與全球20多個港口合作，日本6個、南韓5個、馬來西亞1個，歐洲至少有9個，中東有3個。根據《國防授權法案》，國會必須授權研究美國15個最大貨櫃港口的外國勢力如何影響美國國家和經濟安全，同時要求國務卿開始與盟友和合作夥伴談判，讓相關國家把LOGINK從港口中移除。

對LOGINK的禁令將於法案簽署6個月後生效，斯蒂爾稱LOGINK在中國政府的領導下運作，威脅非常嚴重，北京已經在60多個國家的約100個港口進行投資。美國國防部運輸司令部發言人此前表示，了解中國透過「一帶一路」倡議和相關公私合作安排對全球物流的影響力。