沖繩縣官 料兩岸短期無衝突

組團訪台會晤朝野政界 日本政府近年以「台灣有事即日本有事」為由，加強關注甚至干涉海峽兩岸局勢發展，地理位置最接近台灣的琉球群島被日方視為前線。日本傳媒上周五報道，沖繩縣知事公室長溜政仁等縣官員，上月以單獨調查台灣海峽衝突風險為名義，訪台接觸當地朝野人士，他們分析稱「似乎不認為立即會出現突發事態」。

共同社引述沖繩縣消息報道，溜政仁等沖繩縣官員上月22日訪問台灣，並分別會晤被中國大陸視為「台獨」分子的民進黨國際部主任趙怡翔、走對北京融和路線的在野國民黨國際部主任黃介正，並交換意見。報道指出，這是沖繩縣作為單獨與周邊國家及地區深化交流、爭取建立和平的「地區外交」一部分，開展訊息收集工作。

台海衝突 沖繩美基地將受攻擊 針對「台灣有事」的可能性，沖繩縣消息透露，趙怡翔回答對北京而言，現時進攻台灣的風險較高。黃介正認為若國民黨在下月舉行的總統選舉勝出重奪政權，東亞地區就會穩定；相反，若繼續由民進黨執政，就會產生負面影響。他同時相信，一旦「台灣有事」，美國軍方設在沖繩縣的基地，將成為中國大陸解放軍攻擊目標。

王毅曾點名批評台日有事論述 溜政仁接受共同社採訪時證實，曾經接觸台灣朝野政黨相關人士，並指出雖然中國大陸表態若台灣獨立，就不惜行使武力，但台灣實際情況是大多數呼聲希望維持海峽兩岸現狀，而不是爭取獨立。沖繩縣知事玉城丹尼上月23日至25日亦訪問台灣，他當時表明不會接觸台灣政府相關人士，僅會晤當地經濟界和沖繩縣出身的人士。

外界普遍認為若北京決定武力收復台灣，美國很大機會出兵介入；由於美方在沖繩縣設有多個重要軍事據點，例如嘉手納空軍基地、普天間海軍陸戰隊航空站，作為中國大陸反介入與區域拒止戰略，上述基地很可能首當其衝遭先發制人打擊。日本政府目前加強沖繩縣所在琉球群島的防衞力，但國內輿論仍然擔心捲入軍事衝突。

針對「台灣有事即日本有事」的論述，中國大陸外交部長王毅今年7月6日表示，日本近年在台灣問題上出現一系列消極動向，點名批評「台日有事」的論述很荒謬及很危險。「台灣有事即日本有事」由已故日本前首相安倍晉三前年12月提出，認為中國大陸入侵台灣將嚴重威脅日本本土，主張「台灣有事也就是日美同盟有事」。本報綜合報道

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