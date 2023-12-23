以施行種族主義 巴對抗難得援助

巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯於10月初突襲以色列，因其無差別殺害以境內民眾及擄走約200名人質，無疑是一次恐怖主義行為。只是以色列狂轟濫炸入侵加薩地帶，反而更招致舉世強烈譴責，因為以軍採取的軍事手段，不單止被視為對平民施行更恐怖的報復及殘害手段，製造更大的仇恨，也毫無實際的軍事效益，利用武器來殺戮平民百姓，根本是誤用軍械，也違背了軍事行動真正的戰略目的，以及濫用了軍隊。

更有迹象顯示，以色列軍隊似乎失去了軍人基本的操守，以致殺死了舉起白旗的3名人質，誤把他們當作投降的哈馬斯武裝分子，違反了《日內瓦公約》不能殺死投降的敵人。

要弄清當今以色列與約旦河西岸及加薩巴勒斯坦人的關係，首先要澄清不少人對現實的錯誤理解，現實不是以色列和巴勒斯坦是兩個國家，現實是只有一個「大以色列」，裏面700多萬以色列人在控制着巴勒斯坦人，後者還不是一個國家，而是被以色列施行種族主義控制下的兩個還是在抗爭運動中的小政治體系。

美國撐腰 有恃無恐 在這新一輪的巴以衝突中，最重要的是美國無條件支持以色列。美國及歐洲的軍政專家學者認為，這並不是美國的戰略考慮，因為以色列這個只有2.2萬平方公里及700多萬猶太裔人口的小國，面對周邊4.2億阿拉伯國家的人口，根本創造不出重大的軍事威脅及外交價值，反而因為以色列對巴勒斯坦人民的種族主義控制政策，使美國、以色列更受排斥和孤立。

其實在不少開明的美國政經界重要人物心中，以色列是個麻煩製造者。這也顯示維護以色列不可能是美國的道德考慮，因為以色列一直強烈侵犯人權及犯下戰爭罪行。影響美國政府支持以色列的，是美國猶太人的強大游說組織。美國兩大政黨的中心人物為了得到他們的支持，甚至無法勒令以色列對加薩的巴勒斯坦民眾提供足夠的水、食物及能源，明顯和自己口口聲聲支持人權、民主、自由的理想相違背。

在這樣的背景下，以色列更加有恃無恐，加上其秘而不宣擁有核武，除非伊朗也擁有核武，否則在阿拉伯世界中，實難找到一個敢冒被核攻擊風險，為巴勒斯坦與以色列拚到底的國家。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻