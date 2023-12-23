自製鋼架聖誕樹 小鎮添節日氣氛

【本報綜合報道】澳洲新南威爾士省一名男子年初帶着家人，從布羅肯希爾市喬遷到內陸的夕佛頓。然而臨近聖誕節，他才發現這個只有50人的小鎮從未布置過聖誕裝飾。自稱「聖誕節狂熱分子」的他最後和鄰居合力，在小鎮入口設置了自製的聖誕樹，讓聖誕氣氛渲染整個小鎮。

男子和鄰居合力設置 幸好霍姆斯（Josh Holmes）並非孤身一人，他的鄰居莫瑞（Helen Murray）也希望2023年的聖誕有所不同。霍姆斯設計和建造了4米高的鋼架聖誕樹，再由莫瑞的丈夫用卸貨機豎起了鋼架，由構思到完工只用不到一周。布置好燈光的聖誕樹變得五光十色，除了每晚都有當地人欣賞，更成功吸引外地遊客。

今年已有3個不同家庭帶着小孩搬到小鎮，而霍姆斯認為讓下一代體驗他從小就喜愛的節日樂趣和魅力，是一件充滿意義的事情。雖然小鎮距離城市23公里，但也不能因此錯過聖誕節。霍姆斯的6歲兒子也「子承父業」，成為聖誕樹的小粉絲，每晚都會到場觀看。