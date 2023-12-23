考古中國研文化遺產 戰國墓現乘法竹簡

四大遺址跨越千年

下站遺址是春秋至西漢晚期的祭祀遺址，其中春秋晚期多為東西向長方形坑，更出現了埋藏實用車的車馬坑，有別於戰國起逐漸換成放置玉器的模型車。根據文獻記載和遺址內出土「密」字陶文，該遺址應為秦宣公4年（公元前672年）所設密畤，是秦以前帝王祭祀青帝的地方。另北城村墓地是十六國至隋唐時期的大型部族墓地，也是至今發現該時期規模最大的獨立墓園，再現了當時遷徙到關中地區的少數民族與漢文化融合過程。