美漢冤獄48年後患癌 靠眾籌維生

【本報綜合報道】美國一名七旬男子因一宗1974年發生的謀殺案，翌年被判罪成，入獄逾48年後周二獲俄克拉何馬州法院裁定無罪，創下該國冤獄最長紀錄。儘管事主重獲自由，卻不幸罹患癌症，目前正通過網上眾籌平台籌資維持日常生活開支。

當年捲謀殺案罪成 71歲事主西蒙斯（Glynn Simmons）因1974年12月涉嫌殺害女子羅杰斯（Carolyn Sue Rogers）而被控，受害人當年在一間酒品店的搶劫中被槍殺，西蒙斯事後堅稱案發時他在路易斯安那州。他與同案另一被告羅伯茨（Don Roberts）1975年被判犯下謀殺罪判處死刑，後來1977年被改判無期徒刑。羅伯茨2008年獲得假釋，西蒙斯一直被監禁至今年7月，法院下令重審此案才獲釋。

法院在裁決指出，西蒙斯早年被判定和判刑的罪行均非他所犯，最終裁定無罪，他事後表示已經等待這天非常久，很高興正義終獲伸張。判決讓他具備向政府索取17.5萬美元（約136萬港元）的誤判賠償，其律師表示，判決結果有助當事人提起聯邦訴訟，控訴當年的執法機關對他不當逮捕和定罪，惟此過程或需時數年。