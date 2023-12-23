日企強徵勞工案 韓以第三方代賠

【本報綜合報道】南韓政府表示，將按照政府今年3月公布的「第三方代賠」方案，賠付大法院周四判決日企應向強徵勞工受害者支付賠償金。

南韓外交部發言人任洙奭在例行記者會上就「勝訴的受害者是否也將適用第三方代賠解法」的提問，作出上述回覆。他表示，政府將與負責代賠的「日帝強制動員受害者支援財團」一同會見每一位受害者及遺屬，向其充分說明政府的解決方案並尋求理解，持續做出真誠努力。

韓大法院駁回日企上訴 南韓大法院周四在兩宗強徵勞工對日索償案中，駁回日本企業上訴，維持原判結果，認定三菱重工和日本製鐵公司兩家日企，必須就日本殖民統治朝鮮半島期間強徵勞工進行賠償。日本政府表示，對此判決結果感到「非常遺憾且無法接受」。對於日方的反應，任洙奭表示將依法採取必要措施並與日方進行必要溝通。

2018年，南韓大法院在與此訴訟案件類似的強徵勞工案件，認定《韓日請求權協定》不妨礙強徵勞工受害者起訴企業，判令涉事日企賠償原告。但日本企業方面拒絕支付損害賠償。作為解決方案，今年3月，南韓總統尹錫悅領導的政府提出由南韓政府和企業代為支付賠償金的「第三方代賠」方案，但遭部分受害者拒絕領取。